In anteprima il video di “Parole Al Vento” del rapper Peligro

Milano, 1 dic. (askanews) – In anteprima un ampio estratto del video “Parole al vento” (pubblicato da Maqueta Records e distribuito da Artist First), il nuovo singolo del rapper Peligro.

Scritto dallo stesso Peligro e composto da Marco Zangirolami, “Parole Al Vento” è un brano caratterizzato da un particolare equilibrio musicale tra un sound urban moderno e uno hip hop old school, in cui l’artista esterna il proprio pensiero nei confronti di chi abusa del proprio status sociale e di chi, al contrario, si lascia influenzare senza prendere una posizione.

“”Parole al vento” è uno sfogo che incarna una serie di atteggiamenti e attitudini nei confronti della vita che non riesco a tollerare, da chi si erge a lìder màximo alle persone che, per via dell’ignavia o della pigrizia, finiscono per farsi trascinare dal carisma di questi individui – racconta Peligro all’anagrafe Andrea Mietta, è un rapper/cantautore milanese classe 1992 – Ogni tanto sfogare un po’ di rabbia su una produzione fighissima come quella di Marco Zangirolami è il modo migliore per riequilibrare la psiche”.