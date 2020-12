Messa di Natale, la Cei: celebrazioni in piena osservanza norme

Roma, 1 dic. (askanews) – Un Consiglio permanente straordinario, in videoconferenza, per discutere gli orientamenti pastorali durante la pandemia. In breve: la questione messe durante le festività. E se l’intenzione è di rispettare le norme anti-Covid, dai vescovi c’è l’assicurazione che le celebrazioni si possono fare, in presenza, e in sicurezza.

Le Messe di Natale si svolgeranno “nella piena osservanza delle norme”, ha detto mons. Mario Meini, pro-presidente Cei, introducendo il Consiglio permanente. “Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza, ciò non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti”.

Sul nodo delle messe di Natale, per evitare assembramenti, si è interrogata anche l’Unione europea che – in una bozza sulle linee guida – avrebbe invece raccomandato di cancellare le messe di Natale in presenza, invitando i governi a scegliere l’opzione delle messe online e in tv.