Woody Allen compie 85 anni, inviso al MeToo, amato dai cinefili

Milano, 1 dic. (askanews) – Attore, regista e per chi ama il genere, anche jazzista: Woody Allen compie 85 anni. Un’età di tutto rispetto per colui che da “Io e Annie” in poi, dimostrò che il cinema americano non è solo Hollywood e che l’amore per New York può generare film bellissimi, non necessariamente romantici, sicuramente densi di grande ironia.

Il 2020 è stato anche l’anno di “Apropos of Nothing”, le nuove memorie di Allen, pubblicate da Arcade Publishing, dopo il rifiuto del suo editore originale, Hachette. Un libro espiatorio in cui sostiene anche la sua innocenza di fronte alle accuse reiterate che hanno fatto precipitare la sua reputazione personale, da parte di Dylan Farrow, la figlia adottiva del regista.

Ma se il giudizio appartiene ai tribunali e gli scandali alle prime pagine, a partire dal suo percorso con Soon-Yi, Allen compie 85 anni con una filmografia scritta in lettere d’oro, avendo cambiato per sempre il corso della commedia ed essendo autore di alcuni dei migliori dialoghi della storia del cinema.