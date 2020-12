L’attrice Ellen Page dice: chiamatemi Elliott Page

Milano, 2 dic. (askanews) –

Afp + https://www.instagram.com/p/CIQ1QFBhNFg/

+ clip juno

Toronto, 2 dic. (askanews) – Dopo la transizione di genere il cambio di nome, con un annuncio ufficiale su Instagram: “Ciao amici. Voglio farvi sapere che sono trans, i pronomi con cui potete rivolgervi a me sono lui/loro e il mio nome è Elliott Page”. Ha scritto l’attore candidato al premio Oscar per Juno nel lungo messaggio postato sul social network per comunicare al mondo di non chiamarlo più Ellen Page ma Elliott. A 33 anni scrive: “Sento dentro di me una profonda gratitudine per le persone incredibili che mi hanno supportato e ispirato in questo lungo cammino”. Poi raccontando di aver imparato ad amarsi tanto da portare avanti il suo vero “me stesso”, ha ammesso anche di avere paura: “la mia felicità è reale ma anche fragile. Temo l’invadenza, l’odio e anche la violenza”.