10 giorni con Babbo Natale”, De Luigi-Lodovini verso il Nord

Roma , 4 dic. (askanews) – Quest’anno la famiglia Rovelli arriva direttamente in streaming: le sale cinematografiche sono chiuse e “10 giorni con Babbo Natale”, sequel del film “10 giorni senza mamma”, è ora in esclusiva su Prime Video. Alessandro Genovesi riunisce la coppia formata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, che questa volta parte con i tre figli per un viaggio in camper verso il grande Nord. Nella nuova commedia è lei che deve spostarsi per lavoro mentre a lui il ruolo di “mammo” comincia a stare un po’ stretto. La vera sorpresa del viaggio?

L’incontro con un Babbo Natale che somiglia molto a Diego Abatantuono. Il regista racconta:”Intanto raccontare una storia di Natale e in più a Natale è comunque piacevole, perché puoi muoverti in un ambito della narrazione che è quello della fantasia, anche. Quindi l’idea di mettere un ambiente fantastico all’interno di una narrazione iper reale come è quella della loro famiglia, che avevamo imparato a conoscere anche l’anno scorso, e in più in commedia, mi sembrava una bella occasione. In più io ho la fortuna di avere come amico il vero Babbo Natale”.

Abatantuono, che interpreta un Babbo Natale un po’ stonato ma molto simpatico, si è trovata perfettamente in questo ruolo. “Essendo io Babbo Natale per me il problema non sussiste, dove mi metti sto. Avevo da fare delle cose ma mi sono assentato. Poi avendo questa.. Cioè io sono proprio Babbo Natale. Ho pensato per anni che forse Bud Spencer Babbo Natale, invece no, ero io”.