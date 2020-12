Scuole superiori in presenza dal 7 gennaio, il piano di Conte

Roma, 4 dic. (askanews) – Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado torneranno in aula non prima del 7 gennaio 2021. Non è passata la linea della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che avrebbe voluto riaprire con gradualità gli istituti superiori in presenza già a dicembre.

Resta infatti il nodo trasporti, che però va regolato su base regionale, o, più precisamente, a livello provinciale, come ha spiegato presentando il dpcm di Natale in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

“Abbiamo introdotto in questo dpcm una nuova modalità per assicurare un più efficace collegamento tra comparti diversi, a livello territoriale, non lo possiamo fare a livello centrale, sanità e trasporti non sono tutti sotto il controllo di un governo centrale, allora dobbiamo lavorare a livello territoriale, non solo regionale, ma provinciale”, ha spiegato Conte.

“Per quanto riguarda la scuola non vogliamo escludere nessuna opzione di flessibilità quindi quei tavoli che verranno costituiti presso le prefetture a livello provinciale serviranno a valutare tutte le opzioni. Se ci saranno istituti scolastici con dirigenti che valutando tutte le circostanze del caso quindi anche la situazione dei trasporti si renderanno disponibili a turni pomeridiani, che ben vengano. Dobbiamo favorire la flessibilità, non possiamo governare da Roma la situazione della differenziazione, gli orari di ingresso e di uscita, dei vari istituti scolastici”.