Lamorgese positiva al Covid, oggi 13.720 nuovi casi e 528 morti

Roma, 7 dic. (askanews) – Il Covid ha fatto capolino anche in Consiglio dei Ministri. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è infatti risultata positiva al coronavirus. Per questo è stata sospesa la riunione del Consiglio dei Ministri impegnato nell’esame del Recovery Plan italiano predisposto dal presidente del Consiglio. La ministra ha appreso il risultato del tampone effettuato in mattinata al Viminale durante la riunione del Governo e si è subito allontanata.

Il bollettino del 7 dicembre parla di 13.720 nuovi casi su oltre 111mila tamponi. I morti sono 528 contro 564 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo.