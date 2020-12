A Singapore tutti in fila per salire sull’Orient Express

Milano, 12 dic. (askanews) – In tempi di Covid è lecito quanto meno viaggiare con la fantasia, in attesa di riprendere a spostarsi fisicamente verso mete esotiche. Anche per questo a Singapore era attesissima l’esposizione dell’Orient Express aperta oggi. Il celebre treno di lusso che viaggiava attraverso le capitali europee, reso ancora più mitico dal romanzo giallo di Agatha Christie, apre le porte ai turisti.