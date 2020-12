La star della lirica Aida Garifullina arriva in Italia

Roma, 14 dic. (askanews) – Dalle collaborazioni con Domingo e Bocelli al duetto con Robbie Williams davanti a un miliardo di telespettatori: il soprano Aida Garifullina arriva in Italia, dal 19 al 22 dicembre sarà alla Scala di Milano con il Gloria di Francis Poulenc, il 24 e 25 dicembre sarà tra gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano in onda su Canale 5 e nel 2021 sarà al San Carlo di Napoli con il Rigoletto.

Una nuova stella del canto lirico, omaggiata da personaggi del calibro di Placido Domingo, e che si è esibita al fianco di protagonisti come Andrea Bocelli o Robbie Williams (con quest ultimo nel corso dell inaugurazione dei mondiali di calcio del 2018 davanti a un miliardo di telespettatori), ed è apparsa proprio nel ruolo di interprete lirica nel film candidato agli Oscar 2017 “Florence Foster Jenkins”, al fianco di Meryl Streep e Hugh Grant.

“Sono molto felice di essere qui in Italia. Ora sono a Roma per la mia esibizione al Concerto di Natale in Vaticano che vedrete presto in televisione su Canale 5 (24 e 25 dicembre, ndr); spero vi arrivi la bella atmosfera natalizia”.

“Ho avuto il privilegio di lavorare con grandi artisti come Andrea Bocelli, Robbie Williams e Plàcido Domingo e altri miei colleghi. È stata una bellissima esperienza con Andrea Bocelli e ora siamo buoni amici; abbiamo anche bei progetti in un futuro molto vicino…”.