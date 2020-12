Matteo Faustini torna con “La bocca del cuore”: nato dal dolore

Milano, 16 dic. (askanews) – Dopo la partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo, Matteo Faustini torna con “La bocca del cuore”.

“Nasce dal dolore come la maggior parte dei miei brani. Io utilizzo la musica per vomitare fuori i disagi, la musica funziona come una terapia e mi ha salvato la vita. La bocca del cuore è molto più sincera di quella della faccia, è una canzone che vuole perdonare. I forti accettano, i deboli dimenticano e io ho voluto provare a essere forte, e io ho cercato di perdonare e perdonarmi, quando le storie d’amore finiscono tendiamo a condannarle, ma bisogna anche ringraziarle”.

Il brano è estratto dall’album di debutto “Figli delle Favole”, un concept album che il giovane cantautore bresciano racconta così.

“Il modo migliore per tornare bambini è con la coscienza di un adulto e io riesco a farlo attraverso la musica. “Figli delle Favole” parla di amore, razzismo, omofobia, bullismo, morte gioia, parla della vita che è un po’ bella e un po’ bestia e cerca di renderle omaggio”.

Matteo Faustini, classe 1994, sta approfittando di questo momento di stop legato alla pandemia per dedicarsi alla scrittura e annuncia che presto arriveranno altri singoli e un nuovo album.