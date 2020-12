Melania Trump legge per i bambini in ospedale (senza mascherina)

Roma, 16 dic. (askanews) – La ex first lady, Melania Trump, continua una tradizione che dura 70 anni e legge brevi storie ai piccoli pazienti del National Children’s Hospital di Washington. Quest’anno, la maggior parte dei bambini ha ascoltato la storia dalle loro stanze d’ospedale, in collegamento, a causa del Covid.

“È meraviglioso essere qui – dice Melania – è uno dei miei eventi preferiti durante le vacanze di Natale, sono davvero emozionata, non vedo l’ora di leggere un libro, iniziamo con “Oliver The Ornament”.

Melania Trump è arrivataa indossando la mascherina, poi si è seduta e ha iniziato a leggere la storia, dopo essersi tolta la mascherina. Un gesto che ha suscitato qualche polemica sui social perché – anche se è stato mantenuto il distanziamento sociale – l’ex first lady ha contravvenuto alle regole dell’ospedale che prescrive di indossare sempre il dispositivo.