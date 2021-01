Arriva lo smartphone strotolabile, prime immagini di Lg Rollable

Milano, 12 gen. (askanews) – Lo smartphone strotolabile è realtà. Durante la presentazione delle novità al Ces 2021, Lg ha mostrato pochissimi secondi del suo Rollable, uno smartphone in grado di arrotolarsi e srotolarsi per ingrandire o rimpicciolire lo schermo. Nessuna informazione aggiuntiva nè date di uscita o spiegazioni, solo una manciata di immagini per confermare che il telefono esiste e sta per arrivare. Lg aveva già presentato al Ces 2019 una tv Oled arrotolabile.

Ora lo smartphone; Lg Rollable è uno dei prodotti dell'”Explorer Project” di Lg, progetto che ha dato vita anche a Lg Wing, già in vendita, lo smartphone con le ali e che si propone di sperimentare soluzioni futuristiche ancora inesplorate che rivoluzionino la forma dei cellulari.