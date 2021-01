University Network lancia il progetto “La foresta universitaria”

Milano, 15 gen. (askanews) – University Network, la più grande organizzazione universitaria in Italia con oltre 1 milione di studenti, insieme a Treedom, il primo sito al mondo che permette a persone e aziende di piantare alberi con un semplice click, uniscono le forze per lanciare l’ambizioso progetto “La foresta universitaria” che da oggi e per tutto il 2021 consentirà a chi lo desidera di piantare un albero virtualmente e realmente contribuendo attivamente alla salvaguardia del pianeta e alla promozione della biodiversità andando a finanziare direttamente contadini locali in giro per il mondo.

Karoline Gapit di University Network spiega perchè hanno aderito al progetto.

“I valori che hanno spinto University Network a collaborare con Treedom sono molti, crediamo innanzitutto che questo progetto italiano che si sviluppa su un piano internazionale sia fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente ma anche per le piccole realtà agroforestali. Inoltre crediamo che questa campagna possa raggiungere un grande range di persone dai neolaureati ai giovanissimi per sensibilizzarli sul tema e creare un futuro più green”.

Ogni albero piantato avrà poi la sua pagina online, verrà geolocalizzato e fotografato e potrà essere custodito o regalato virtualmente a terzi con un messaggio.