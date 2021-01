A Monaco di Baviera surf da brividi sull’onda dell’Eisbach

Monaco di Baviera, 16 gen. (askanews) – Temerari e soprattutto non freddolosi, in questi giorni di gelo sono molti gli sportivi a Monaco di Baviera che si divertono a cavalcare l’onda del fiume Eisbach. L’onda statica che si forna appena dopo il ponte di fronte al museo d’arte Haus der Kunst, è meta per surfisti fin dal 1972, e si sono tenute anche alcune competizioni. In questo giorni però è davvero un’esperianza da brividi.