Covid, 16.310 nuovi casi e 475 morti in 24 ore

Roma, 16 gen. (askanews) – Sono 16.310, 164 in più rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus e 475 (-2) i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 16.186 (-2.793) guariti. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, – 2, così come scende il numero delle persone ricoverate negli ospedali italiani,-67. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e dell’Iss.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 260.704 (-12.802) tamponi con un tasso di positività al 6,3% (+0,4%). E’ 1.059.294 il numero dei vaccinati totali.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone.

La misura si è resa necessaria per avere il tempo di approfondire la nuova variante del coronavirus brasiliana.