Governo, Binetti (Udc): i voti non mancheranno in Senato

Milano, 18 gen. (askanews) – “Non mancheranno i voti domani, si sono già fatti i conti a tavolino. Non saranno quanti ne volevano”. Così la senatrice Paola Binetti (Udc), riguardo al voto in Senato, il più delicato per il governo Conte. A chi le chiede se è già tutto fatto risponde “penso di sì”.