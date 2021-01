Governo, Rampelli (Fdi): unica soluzione elezioni anticipate

Milano, 18 gen. (askanews) – “Penso che l’unica cosa che si possa fare per dare all’Italia, agli italiani e soprattutto al tessuto economico in difficoltà la possibilità di riscattarsi, riprendersi, rinascere, sia con le elezioni anticipate, che sono previste dalla democrazia specialmente quando ci sono fasi difficili, per dare all’Italia un governo forte, con programmi omogenei perché questa è l’unica soluzione possibile”. Così il deputato Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, nel giorno del discorso alla Camera di Giuseppe Conte sulla crisi di governo.