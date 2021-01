Enrico Ruggeri: il video di “L’America”, brano per Chico Forti

Roma, 19 gen. (askanews) – Esce il video del brano “L’America”, canzone di Enrico Ruggeri dedicata a Chico Forti, velista e produttore tv, incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto in Florida.