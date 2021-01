Spazio, come si allena un astronauta sull’Iss: il video di Maurer

Houston, 19 gen. (askanews) – Come fa un astronauta a tenersi in forma anche quando si trova nello Spazio in condizioni di microgravità? Lo spiega l’astronauta tedesco dell’Esa Matthias Maurer che nell’autunno del 2021 volerà sulla Stazione spaziale internazionale con la navetta Crew Dragon di SpaceX per la sua prima missione orbitale di lunga durata, chiamata “Cosmic Kiss”.

Nel suo video log Maurer ha descritto come viene testato e scelto il cosiddetto bonus food, cioé il cibo spaziale che ogni astronauta può portare con sé in orbita per una corretta e bilanciata alimentazione.

Per gli italiani Parmitano, Cristoforetti e Nespoli lo ha prodotto la Argotec di Torino in collaborazione con lo chef Stefano Polato. Maurer e il francese Pesquet si sono affidati al food lab dell’Esa, testando cibo europeo e giapponese.

E per allenarsi? Nel video Matthiam Maurer mostra una seduta di allenamento al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas con attività e attrezzature del tutto simili a quelle sull’ISS; pesi, corsa ed esercizi fisici per almeno 2 ore al giorno al fine di mantenere il tono muscolare e la consistenza ossea indeboliti dalla prolungata permanenza in microgravità.