Madrid, esplode edificio: almeno 3 morti. Forse fuga di gas

Roma, 20 gen. (askanews) – È di almeno tre morti e un numero ancora imprecisato di feriti il bilancio provvisorio delle vittime della forte esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas – anche se non vi è ancora alcuna certezza ufficiale sulle cause – che ha distrutto quattro dei sette piani di una palazzina nel centro di Madrid: lo ha reso noto il Comune del capoluogo spagnolo.

L’edificio si trova in calle Toledo, nel centro della capitale.

La palazzina, di proprietà dell’Arcivescovado di Madrid, è adiacente a una scuola – vuota al momento dell’esplosione – e a una residenza per anziani: entrambe le strutture hanno resistito allo scoppio ma la Rsa è stata sgomberata dai vigili del fuoco per precauzione, così come un albergo situato di fronte.