Le immagini più strane delle proteste pro Navalny in Russia

Mosca, 23 gen. (askanews) – Diverse migliaia di manifestanti hanno sfidato il divieto delle autorità di riunirsi sabato a Mosca, a sostegno del dissidente russo Aleksei Navalny, detenuto in un carcere della capitale.

“La Russia sarà libera”, ha gridato la folla compatta. In queste immagini un quadro abbastanza impressionante della partecipazione alle manifestazioni.

La polizia ha effettuato dozzine di arresti, mentre trasmetteva ripetutamente messaggi ai partecipanti per “lasciare questo evento illegale”.

Ma anche sui social è battaglia. In queste immagini una ragazza tira giù il ritratto del presidente russo Vladimir Putin appeso in classe, mentre in sottofondo un rap in russo dice: “Essere contro il potere, non è essere contro la Patria. Io amo la Russia”.

Tra le immagini più curiose giunte da tutta la Russia anche quelle delle palle di neve contro gli Omon, i corpi antisommossa a Krasnoyarsk e a Ufa.

Ma sicuramente molto eloquente sulla volontà di manifestare dei sostenitori di Navalny è questa immagine artica di Irkutsk, ai confini del mondo.