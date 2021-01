Spazio: Venere, Terra e Marte ripresi dalla sonda “Solar Orbiter”

Milano, 26 gen. (askanews) – Venere (a sinistra), la Terra (al centro) e Marte (a destra); tre pianeti del nostro Sistema solare ripresi in un unico filmato girato nello Spazio dal sensore SoloHI, uno dei 6 strumenti di telerilevamento a bordo della sonda dell’Esa “Solar orbiter” durante il suo viaggio verso Venere per la fionda gravitazionale necessaria per aggiustare la sua rotta verso il suo obiettivo finale: il Sole.

Sullo sfondo, le stelle che sembrano muoversi mentre la sonda spaziale viaggia verso il centro del Sistema solare.

Venere è l’oggetto più luminoso nel video, era a circa 48 milioni di chilometri da Solar Orbiter. Al momento della registrazione, invece, la distanza dalla Terra della sonda era di 251 milioni di chilometri mentre quella da Marte di 332 milioni di chilometri. Il Sole si trovava sulla destra, fuori dall’inquadratura.