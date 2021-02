Roma, neo assessora Fruci: cultura strumento per guardare avanti

Roma, 1 feb. (askanews) – La neo-assessora alla Cultura del Comune di Roma, Lorenza Fruci, ha fatto la sua prima uscita pubblica nel giorno in cui in città riaprono i musei, civici e statali. L’occasione è stata l’inaugurazione della mostra “Radici”, che raccoglie cento immagini del grande fotografo Josef Koudelka, che sarà ospitata all’Ara Pacis fino al 16 maggio 2021.

“Finalmente possiamo tornare a vivere i nostri luoghi della cultura: apriranno i musei e mi auspico che presto possano riaprire anche i teatri e i cinema.

Oggi è altamente importante questa giornata, simbolicamente parlando, perché ci permette di riappropriarci dei nostri luoghi. Sicuramente dobbiamo guardare al nostro futuro con speranza, e la cultura sarà lo strumento di cui avremo bisogno maggiormente per guardare avanti, per riimmaginare il nostro futuro, per riprogettarlo. Un primo strumento ce lo dà oggi Koudelka: la maggior parte delle immagini che vedremo oggi sono delle panoramiche, e allora è di quello sguardo di cui noi abbiamo bisogno: uno sguardo largo, ampio, panoramico, proprio per ripensare il nostro futuro in maniera innovativa e nuova”.