Covid-19, in Toscana completato 94% dei vaccini nella prima fase

Roma, 2 feb. (askanews) – “Da metà di questa settimana, esattamente dal 4 febbraio, sarà possibile prenotare e sviluppare la campagna vaccinale per il completamento della prima fase, ovvero gli operatori sanitari e gli anziani delle Rsa. Ad oggi, sono più di 120 mila i vaccini somministrati in Toscana e abbiamo avuto la capacità di saper programmare le dosi, perché siamo arrivati al 94% delle dosi somministrate per coprire chi aveva necessità del richiamo.

Abbiamo avuto la capacità di programmare attraverso il sistema di prenotazione informatico e di calibrazione delle dosi nella prima fase, per poter completare il ciclo dei richiami”.

Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlando dell andamento della campagna vaccinale contro il Covid-19.