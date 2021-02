Governo, Bonetti (Iv): auspichiamo no chiusure su temi essenziali

Roma, 2 feb. (askanews) – “Italia Viva ha condiviso ogni passaggio, c’è una riunione in corso non anticipiamo le conclusioni né le predeterminiamo. Oggi si parla di contenuti, non di nomi e auspichiamo che delle chiusure riscontrate sull’affrontare delle criticità evidenti per il Paese, confermate anche dai fatti, devono essere affrontate e risolte in modo definitivo. Su questo noi stiamo e staremo fino all’ultimo”.

Così l’ex ministra Elena Bonetti, di Italia viva, sul tavolo di maggioranza in corso voluto da Fico prima di salire al Colle da Mattarella.

“La priorità è cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare – ha aggiunto – è evidente che c è un legame sul modo in cui le persone svolgono il loro ruolo da ministro, ma se si aderisce a un programma di governo chiaro e si diventa ministri si agisce per il bene del Paese. La giustizia per noi è tra i temi prioritari e da sciogliere – ha concluso Bonetti – ma lo si fa in modo compiuto non con annunci preventivi che non hanno in sé un ragionamento compiuto che non è ancora concluso”.