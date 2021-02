Prima di Sanremo sabato sera in musica con Pivetti e Conticini

Roma (askanews) – Mentre il festival di Sanremo si avvicina la musica diventa protagonista del sabato di Rai1 con “A grande richiesta”, uno show con cinque prime serate dedicate alle canzoni e ai cantati italiani più amati. Si parte il 13 febbraio con “Parlami d’amore”, la serata condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, coppia di successo in “Provaci ancora prof”. A “sfidarsi” a ritmo di successi ci saranno fra gli altri Massimo Ranieri, Gino Paoli, Rita Pavone, Irene Grandi, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Karima.

“E’ chiaro che il tema è l’amore, non c’è proprio ombra di dubbio, il tema conduttore di tutta la serata è l’amore, declinato in tutti i modi, anche il tradimento, piuttosto che le pene d’amore, oppure le gioie d’amore” spiega Pivetti.

“Ogni cantante porterà il suo più grande successo e poi porteranno anche un’altra canzone di un altro autore, è un percorso bellissimo perché canteranno dei successi che tutti conosciamo” spiega Conticini.

La coppia aprirà in qualche modo la strada ad Amadeus e alla sua gara sanremese. “Lui è fresco del Sanremo dell’anno scorso, sarà una cosa strepitosa. E poi posso dire? La gente ne ha proprio bisogno secondo me, per questo mi fa molto piacere anch’io fare un’incursione nella musica in un momento così cupo” conclude Pivetti. “E allora se si riesce a fare una serata dove ci si distrae un po’ io sono felice”.

Nei prossimi appuntamenti di “A grande richiesta” a febbraio ci sarà un tributo a Patty Pravo e la réunion dei “Ricchi e poveri”, poi a marzo una serata per celebrare i 70 anni di Loredana Bertè e un one man show con Christian De Sica.