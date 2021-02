Torna Super Mario con 3D World e Bowser’s Fury

Milano, 12 feb. (askanews) – Arrivano nuove avventure dell’idraulico più famoso dei videogame. È uscito per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”, due giochi in uno con modalità e atmosfere molto diverse.

Super Mario 3D World è la riedizione del grande classico del 2013 dove le storiche avventure di Mario bidimensionali hanno conquistato la terza dimensione. Il gioco è arricchito dalla possibilità di giocare online, modalità più che apprezzata dai giocatori in tempo di pandemia e che ha fatto esplodere il settore negli ultimi mesi.

Tutt’altra atmosfera per Bowser’s Fury, open world in cui Super Mario dovrà vedersela appunto con la furia del gigantesco Bowser e che per design, giocabilità e struttura fa intravedere nuove prospettive per il personaggio Nintendo più famoso.