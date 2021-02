Dalle gru ai piccoli escavatori: ecco lo sharing nei cantieri

Roma, 15 feb. (askanews) – Non solo auto e biciclette. Ma ora anche pale, escavatori, carrelli e gru. Lo sharing si allarga e debutta nel mondo dell’edilizia, supportando economia e ambiente. L’iniziativa è di Rentmas, startup altoatesina che ha creato una piattaforma online dove far incontrare domanda e offerta legate al settore delle costruzioni per creare nuove opportunità di business e allo stesso tempo abbattere i costi del noleggio.