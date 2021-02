Gelo e maltempo anche in Grecia, Atene tutta imbiancata

Roma, 15 feb. (askanews) – Il maltempo e il freddo sono arrivati anche in Grecia e la neve è caduta su Atene offrendo uno spettacolo insolito.

Le autorità hanno chiesto alla popolazione di limitare al minimo gli spostamenti ma per bambini e ragazzi è un’occasione imperdibile per uscire all’aperto a giocare dopo giornate intere rinchiusi in casa a causa del Covid-19 con la didattica a distanza.