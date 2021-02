Germania, in Sassonia riaprono scuole elementari e asili

Roma, 15 feb. (askanews) – In Germania scuole ancora chiuse e lockdown fino a marzo per contrastare la diffusione del Covid-19. Ma in Sassonia oggi le elementari e gli asili hanno riaperto, nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

In questa scuola elementare di Dresda gli alunni sono venuti quasi tutti, anche se la frequenza non è obbligatoria, dopo due mesi di lezioni da casa domicilio. Il Land della Sassonia è il primo in Germania a riportare i piccoli alunni in classe.

Nel resto del Paese, comunque, la cancelliera Angela Merkel ha assicurato che a marzo, finito il lockdown, le scuole e gli asili saranno i primi a dover riaprire.