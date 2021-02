McLaren presenta la nuova monoposto di F1 motorizzata Mercedes

Milano, 16 feb. (askanews) – La McLaren ha presentato la MCL35M, la nuovo monoposto di F1 da quest’anno motorizzata Mercedes con cui punta a essere protagonista nel mondiale che partirà il 28 marzo in Bahrain. Come livrea la monoposto manterrà l’iconico colore McLaren arancione papaya e blu, usato per la prima volta negli anni ’60 dal fondatore e pilota Bruce McLaren. Al volante Daniel Ricciardo al debutto nel team al posto di Carlos Sainz passato in Ferrari e il giovane Lando Norris.

La MCL35M si presenta come una “evoluzione” del modello 2020 anche se più snella nella parte posteriore grazie alla nuova power unit Mercedes e beneficia degli sviluppi aerodinamici e di telaio che il team ha implementato durante il stagione