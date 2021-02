La Camera vota la fiducia al governo Draghi con 535 sì e 56 no

Milano, 19 feb. (askanews) – Dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha votato la fiducia al governo guidato da Mario Draghi. I voti a favore sono stati 535, i contrari 56, gli astenuti 5.

Sono stati 16 i voti contrari tra le fila del Movimento 5 stelle, poi ci sono 4 astenuti e in 12 non hanno partecipato al voto, ma di questi 2 risultano in missione.