Covid, Casellati: senza salute non c’è ripresa economica

Roma, 20 feb. (askanews) – “La Giornata dei camici bianchi non è una semplice celebrazione. È qualcosa di più. Di molto più grande e importante. Il segno visibile di una gratitudine perenne di tutto il Paese e delle sue Istituzioni alla professionalità, al sacrificio e al coraggio di tutti i medici e di tutto il personale sanitario che hanno lavorato e continuano a lavorare senza sosta per farci uscire dall’emergenza sanitaria. Non dimentichiamoci mai che i medici, attraverso il loro lavoro, svolgeranno un ruolo fondamentale nella efficace attuazione del piano vaccinale”.

Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati alla celebrazione della prima Giornata dei camici bianchi.

“Penso anche al rilancio della nostra economia. Finché il Paese intero non verrà messo in sicurezza, tutte le filiere produttive non saranno in condizione di ripartire a pieno regime e ridare ossigeno ad aziende, professionisti, lavoratori. Senza salute non c’è ripresa economica”, ha sottolineato la presidente del Senato.