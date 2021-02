Apple torna al primo posto nelle vendite mondiali di smartphone

Milano, 22 feb. (askanews) – Apple torna numero uno mondiale negli smartphone. Il lancio della variante 5G dell’iPhone ha fatto riguadagnare ad Apple la vetta della classifica dei produttori mondiali di smartphone per la prima volta in cinque anni, contrastando il più ampio rallentamento delle vendite di telefoni durante la pandemia. Secondo la società di ricerca Gartner, Apple ha venduto quasi 80 milioni di telefoni negli ultimi tre mesi del 2020 dopo il lancio dell’iPhone 12, superando Samsung per diventare il più grande produttore di smartphone al mondo per la prima volta dal 2016.

Huawei ha subito un forte calo, con le vendite di smartphone in calo del 41% nel trimestre a causa delle sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti. È sceso al quinto posto nella classifica, sotto i rivali cinesi Xiaomi e Oppo, poiché il giro di vite degli Usa sul suo utilizzo delle app di Google ha intaccato la sua quota di mercato.

Secondo il rapporto Gartner – citato dal Financial Times – è la prima volta dal 2013, quando era dietro a BlackBerry e Sony, che Huawei non è figurata tra i primi quattro produttori di telefoni al mondo in un dato trimestre.

Il nuovo iPhone ha contribuito a compensare un calo più ampio delle vendite di smartphone, che sono diminuite del 12% a 1,35 miliardi nel corso del 2020. Il calo della fiducia dei consumatori è stato attribuito alla diffusione del Covid-19 e alla relativa interruzione nella catena di approvvigionamento globale.