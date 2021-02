Il festival di Sanremo secondo Aiello

Roma (askanews) – “Per me Sanremo è un’occasione importante. E’ evidentemente, oggettivamente, l’unico grande palco per suonare live in questo momento” ha detto Aiello ad Askanews a proposito del festival, in cui presenterà il suo brano “Ora”. “Sarà un Sanremo sicuramente complicato, pesante a livello emotivo, anche perché oltre alla tensione classica di un evento così grosso, c’è la tensione della pandemia e del momento brutto che stiamo vivendo. Io l’ho definito il Sanremo della resistenza, letteralmente della resistenza, perché la musica deve resistere.

Dobbiamo resistere in generale a questo momento, e noi lo faremo senza tirarci indietro”.