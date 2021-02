Governo, via libera a lista sottosegretari: 19 donne e 20 uomini

Milano, 25 feb. (askanews) – Via libera dal governo Draghi alla lista dei viceministri e sottosegretari. Sono 39, fra loro 19 donne e 20 uomini. Molte le conferme rispetto al Conte 2 con qualche novità. Si completa così la squadra a partire dalla delega ai servizi segreti che va all’attuale capo della Polizia Franco Gabrielli.

Per quanto riguarda i partiti 11 sottosegretari sono del Movimento 5 Stelle, fra cui le conferme di Laura Castelli all’Economia e Pierpaolo Sileri alla Salute.

9 alla Lega, fra cui Gian Marco Centinaio alle Politiche agricole e Lucia Borgonzoni ai Beni culturali.

6 a Forza Italia, con Giuseppe Moles all’editoria, e 6 al Pd, di cui 5 donne. Fra loro Anna Ascani allo sviluppo economico.

Uno a testa per Leu, Centro democratico e +Europa e Nci.

2 i sottosegretari per Italia Viva: tornano in campo Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, rispettivamente viceministra alle Infrastrutture e sottosegreterario all’Interno, le cui dimissioni, insieme a quelle di Elena Bonetti, già rinominata ministro, avevano dato via alla crisi di governo.