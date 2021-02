Nuova eruzione dell’Etna, è la sesta in pochi giorni

Milano, 25 feb. (askanews) – Nuove spettacolari immagini dall’Etna che ha eruttato per la sesta volta in otto giorni. La lava è arrivata fino a 500 metri, mentre la colona eruttiva si è estesa in altezza per chilometri facendo arrivare la cenere sulle case. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che “l’ampiezza media del tremore vulcanico, mostra valori elevati con tendenza ad un ulteriore incremento”. Sotto osservazione in particolare il cratere di sud-est.