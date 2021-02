Coronavirus, Sala: nel weekend comportatevi in modo corretto

Milano, 27 feb. (askanews) – “La terza ondata pandemica è arrivata, spinta dalla variante inglese. Questa pandemia a momenti ci sorprende, ma sappiamo anche che esiste una prevedibilità nei trend di contagio, era previsto l’arrivo di questa terza ondata ed è successo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook.

“Ieri sera ho fatto un giro per la città e ho visto troppi gruppetti di persone chiacchierare con la mascherina abbassata.

Le mie parole possono piacere o meno, ma sono la verità ed è altrettanto vero che i gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili dalle forze dell’ordine. Detto ciò oggi rafforzeremo i controlli, ne ho appena parlato col questore, ho chiesto un intervento più deciso per questo weekend e così sarà” ha continuato il sindaco.

“Ora io capisco che tutti noi siamo stanchi di stare in questa situazione, lo sono anch’io, ma dovremmo avere imparato che più per così dire ce ne approfittiamo e più paghiamo pegno.

Siamo in arancione da lunedì, ma avendo davanti un weekend in giallo con il bel tempo vi chiedo di mantenere un comportamento corretto, fatelo per la nostra salute ma anche per chi negli ospedali sta tornano a lavorare a ritmi che speravamo non più necessari.”