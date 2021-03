Amazon, apre il primo supermercato contactless a Londra

Londra, 4 mar. (askanews) – Amazon ha aperto un supermercato a Londra dove si può fare la spesa senza pagare. Ad Amazon Fresh, questo il nome, tutto è contactless e il conto della spesa finisce direttamente a casa. Si tratta del primo negozio aperto fuori dagli Stati Uniti, dove è già presente una catena di una ventina di supermercati simili.

All’entrata nello store, che si trova nel centro commerciale Ealing Broadway, i clienti devono solo scansionare un QR Code dallo smartphone.

Poi possono fare la spesa tra i diversi scaffali e uscire senza passare dalla cassa. Il conto sarà addebitato grazie a una app da scaricare sullo smartphone.

Il negozio è dotato di sensori, telecamere e funziona grazie agli algoritmi di deep learning.

I primi clienti sembrano soddisfatti. “Ho fatto un salto per acquistare gli ingredienti per un dolce, volevo fare velocemente, entrare e uscire senza perdere tempo. Beh, devo dire che non è male”, ha raccontato un cliente.

“E’ stato strano, mi sentivo quasi una criminale, uscire dal negozio senza pagare”, ha spiegato una donna. “E’ un po’ inquietante, penso a tutti i negozi che potrebbero fallire davanti a un gigante del genere”

“E’ interessante che Amazon entri nel commercio fisico. E’ una inversione di tendenza”, ha commentato un altro cliente.

Una tendenza, che viaggia parallelamente a quella principale dell’e-commerce, in cui crede Amazon. Quello ad Ealing Broadway infatti è solo il primo di una serie di store che apriranno nella capitale britannica.