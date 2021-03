MotoGP, Came torna in sella nel campionato con Aprilia racing

Milano, 4 mar. (askanews) – La trevigiana Came stringe un accordo di sponsorizzazione con Aprilia Racing; per i prossimi 3 anni, e gareggerà nel 2021 a fianco di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori.

In occasione della presentazione ufficiale odierna in Qatar della stagione 2021 di Aprilia Racing in MotoGP, CAME – azienda trevigiana leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l automazione e il controllo di ambienti residenziali, pubblici e urbani – annuncia che per i prossimi tre anni sarà “Aprilia Racing Official Sponsor” e correrà in sella alle moto del costruttore italiano.

La decisione di sponsorizzare il Team Aprilia Racing in MotoGP, si sposa con la grande passione sportiva dell azienda e al contempo con la strategia di sviluppo e promozione internazionale del Gruppo CAME e dei suoi marchi, che identifica nello sport un veicolo di comunicazione universalmente riconosciuto e portatore di valenze positive, che può fare da megafono per la conoscenza dell azienda, delle sue soluzioni e dei suoi servizi.

“In CAME siamo da sempre grandi appassionati di sport – ha commentato Andrea Menuzzo, presidente di Came – come dimostra la nostra storia ultradecennale di sponsorizzazioni sportive nel calcio, nel ciclismo e nel motociclismo.

Da quest’anno abbiamo deciso di tornare a far parte del competitivo mondo della Moto GP e abbiamo scelto Aprilia Racing per la storia che ci lega e per il territorio che ci unisce. Le nostre aziende sono eccellenze non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, quindi ci è sembrato naturale unire le forze per questo campionato”.

A partire dal Gran Premio inaugurale in Qatar (26-28 marzo), CAME accompagnerà i piloti ufficiali del team Aprilia in tutte le 21 gare di quest anno e delle prossime stagioni: Aleix Espargarò, parte della famiglia Aprilia dal 2017 e pilota di punta del team per il mondiale 2021, e Lorenzo Savadori, che ha corso le ultime tre gare del campionato 2020 (GP d’Europa, GP di Valencia e GP di Portim o) in sella all Aprilia di cui è stato collaudatore mostrando progressi importanti.

“Con Came condividiamo non solo una comune origine veneta ma anche un amore per la competizione al più alto livello e per il motorsport in particolare – ha spiegato Massimo Rivola, Ad di Aprilia Racing – per questo siamo particolarmente felici di avere con noi, nella nostra sfida in MotoGP, un partner con valori così importanti in comune. Saremo insieme in questa e nelle prossime stagioni, per creare un rapporto solido e di crescita per entrambi i brand”.

Il Gruppo Came propone una vasta gamma di prodotti: dalle soluzioni residenziali come videocitofonia e termoregolazione, alle tecnologie più sofisticate per il controllo accessi, i parcheggi automatici e l alta sicurezza.