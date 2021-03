Il Papa in Iraq: preghiamo per l’unità e la pace in Medio Oriente

Milano, 6 mar. (askanews) – Pregare per la libertà religiosa e per la pace e l’unitù in Medio Oriente. Il Papa, nella sua seconda giornata della visita in Iraq, si è recato a Ur, vicino Nassiriya, nella località che ha dato i natali ad Abramo, patriarca comune a ebrei, cristiani e musulmani. Qui ha parlato durante un incontro interreligioso.

“Preghiamo perché ovunque siano rispettate e riconosciute la libertà di coscienza e la libertà religiosa.

La pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le ferite del passato, camminino dal conflitto all unità. Chiediamolo nella preghiera per tutto il Medio Oriente, penso in particolare alla vicina, martoriata Siria”.