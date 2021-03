Nuovo Nissan Qashqai, la terza generazione è tutta elettrificata

Milano, 6 mar. (askanews) – Dopo il lancio Europeo in forma virtuale, il Nuovo Qashqai arriva

dal vivo in Italia all’Head Quarter di Nissan a Roma, per confermare una storia di successo che dura dal 2007 con la prima generazione che ha dato vita al segmento dei crossover. Da sempre

fra i best seller della Nissan, la terza generazione di Qashqai si presenta come una “super e-voluzione” del crossover di successo fissando nuovi standard in termini di design, tecnologia

e piacere di guida.

Nuovo Qasqhai Nissan, primo modello costruito sulla piattaforma CMF-C più rigida e leggera, punta sulla sostenibilità con motorizzazioni solo elettrificate che offrono prestazioni brillanti, bassi consumi e ridotte emissioni e con la rivoluzionaria tecnologia e-Power che arriverà nel 2022.

Tre le “E” che definiscono il Nuovo Qashqai: “e” come eredità (design, spazio, abitabilità), “e” come era (più tecnologia, più connettività, più sicurezza), “e” come elettrificazione sintetizzata dall’Ad di Nissan Italia, Marco Toro: “Vuol dire che Qashqai arriva sul mercato solo con motorizzazioni

elettrificate ma la vera grande novità è l e-Power, un motore che Nissan eredità dal Giappone, adattato ai gusti del cliente europeo.

Lo definiamo semplicemente un elettrico senza spina. Un

motore 100 per cento elettrico che è l’unico motore a muovere l’auto, a differenza di un ibrido che normalmente va con due motori alle basse e alle alte velocità. In questo caso il motore è unico, tutto elettrico. Esiste un altro motore a benzina, che però serve solo da generatore per ricaricare la batteria. Il cliente ha così a disposizione il piacere di guida, la brillantezza, la coppia, la silenziosità di una auto elettrica ma non ha l’assillo della ricarica alla colonnina. Se la batteria si scarica, il generatore procede a ricaricarla e possiamo appunto procedere, senza dover ricaricare alla colonnina”.

Guardando invece al design, la terza generazione del crossover Nissan ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette, che danno luogo a superfici pulite

e volumi muscolosi. Il passo più lungo e l’organizzazione più efficiente e razionale dell’abitacolo offrono maggiore spazio agli occupanti. Le porte poi si aprono a 90 gradi.

A bordo il meglio della tecnologia e dell’infotainment con il nuovo sistema Nissan Connect con display ad alta risoluzione da 9″, nuovo quadro strumenti Full TFT multifunzione da 12,3″ interamente digitale e innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8″, il più ampio della categoria. Disponibile per la prima volta su Qashqai il caricabatteria wireless per smartphone. La terza generazione di Qashqai è inoltre equipaggiata con il nuovo sistema ProPILOT con Navi-link in grado di adattare la velocità del veicolo in base in base a determinati eventi esterni. Quanto ai propulsori, tutta la gamma è elettrificata mild hybrid con motore benzina 1.3 DiG-T e l’innovativo ed esclusivo sistema e-Power, che in Europa sarà dotat0 dell’e-Pedal, tecnologia già adottata da Leaf e Ariya, che permette di accelerare e frenare utilizzando un solo pedale.