Sanremo, Amadeus annuncia: “Non ci sarà un Ama ter”

Roma, 6 mar. (askanews) – “Non ci sarà l’Ama-ter: l’avevamo già deciso con Fiorello. Ma non ci sarà un terzo Sanremo per noi”. Lo ha annunciato Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, nella tradizionale conferenza stampa. “Per me Sanremo è un evento, è un progetto. Non è un programma televisivo. Se la Rai prossimamente vorrà richiamarci, valuteremo. Ma il prossimo anno, io e Fiorello non ci saremo”.