8 marzo, italiane di successo in Usa si raccontano in un doc

Roma, 8 mar. (askanews) – Quattro donne italiane raccontano la loro vita quotidiana e la chiave del loro successo, in vari campi di attività. E’ quello che mostra il documentario “One of us”, presentato dal Consolato generale d’Italia a Los Angeles in collaborazione con Frequency production e “We Do It Together” per celebrare il 160/esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa e la festa della donna.

Protagoniste del documentario sono la venture capitalist Assia Grazioli-Venier, membro del Cda della Juventus; Cinzia Zuffada, capo scienziato associato al Laboratorio propulsione della Nasa; Elisa Sednaoui, modella, filantropa e regista; e l’attrice Stefania Spampinato.

“One of Us” intende incoraggiare non solo le italiane ma tutte le donne del mondo a sfidare pregiudizi di genere, discriminazione e stereotipi per superare le barriere che incontrano per conquistare i propri sogni. Inoltre l’iniziativa stimolerà la consapevolezza attorno a “We Do It Together”, una società di produzione cinematografica senza scopo di lucro creata per produrre film, documentari, TV e altre forme di media esclusivamente dedicate all’emancipazione delle donne.

“L’Italia è sinonimo di eccellenza nel mondo in molti campi differenti” e in particolare il successo è “spesso espresso da donne di talento, purtroppo sotto rappresentate”, sottolinea la Console generale Silvia Chiave.