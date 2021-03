Covid, infettivologo Massimo Galli: la terza ondata è già partita

Milano, 9 mar. (askanews) – “A me da cittadino sta benissimo la comunicazione non trionfalistica di Draghi, senza promettere la luna nel pozzo. Per venire fuori da questa cosa tocca lavorare molto intensamente, le chiacchiere stanno a zero, come qualche politico avrebbe dovuto imparare mentre cercava di cavarne un vantaggio elettorale”. Così l’infettivologo Massimo Galli alla trasmissione di La7 “L’aria che tira” con Myrta Merlino.

“Mi sono beccato sberleffi e smentite, ora ci si deve rimboccare le maniche, vaccinare e chiudere”.