Salvatores racconterà la bellezza delle Regioni all’Expo di Dubai

Roma, (askanews) – Sarà il regista premio Oscar Gabriele Salvatores a raccontare ai visitatori del Padiglione Italia per Expo 2020 Dubai le Regioni italiane. Lo ha annunciato il commissario per la partecipazione dell’Italia Paolo Glisenti svelando il progetto che vedrà i territori protagonisti assoluti del percorso espositivo del Padiglione alla prossima Esposizione Universale al via l’1 ottobre.

A Salvatores è affidato il compito di narrare la Bellezza del Paese evocata sin dal titolo della partecipazione italiana con il claim “La Bellezza unisce le Persone”.

“Il mio compito sarà quello di filmare da una parte il lavoro delle persone, le persone stesse, il saper fare nelle varie regioni e dall altra parte racconare attraverso i paesaggi, i monumenti e le opere d arte l esistente bellezza”.

Il racconto costruito dal regista con le Regioni partecipanti, al momento 13, prevede una parte dedicata al “saper fare italiano” e un’altra in cui saranno trasmessi i video delle bellezze dei territori nel Belvedere: una finestra circolare sui territori del Paese con proiezioni a 360 gradi dei paesaggi italiani più suggestivi, come ha spiegato Davide Rampello, direttore artistico del Padiglione Italia.

Un progetto che va oltre l’Esposizione: il Padiglione italiano resterà a Dubai oltre i sei mesi dell’Expo con un progetto che coinvolgerà il patrimonio di competenze italiane.