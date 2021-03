Musica ed emozioni con “Canzone Segreta” condotto da Serena Rossi

Roma, 10 mar. (askanews) – Musica ed emozioni nel nuovo show emotainment di Rai1, “Canzone Segreta”, condotto da Serena Rossi, in onda da venerdì 12 marzo in prima serata. Cinque prime serate, tanti gli ospiti, come racconta ad askanews Serena Rossi:

“Canzone segreta sarà un programma di emozioni. Ci sarà tanta musica perché ogni sera avrò in studio sette ospiti, sette personaggi famosissimi che si siederanno sulla sedia bianca e assisteranno allo spettacolo della loro canzone segreta, attraverso performance musicali interpretate da grandi artisti della musica”.

Sotto la “lente d’ingrandimento” tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà.

“Nella prima puntata in onda venerdì 12 marzo avremo Luca Argentero, Carlo Conti, Virginia Raffaele, Marco Tardelli, Franca Leusini, Cesare Bocci e Veronica Pivetti”.

Dopo il palco di Sanremo, come si sente Serena Rossi come conduttrice? “Sul palco come conduttrice mi vedo serena, sempre me stessa, il palcoscenico mi mette a mio agio, a differenza di altri attori che davanti alla telecamera si intimidiscono, io invece mi accendo. Spero di essere una padrona di casa accogliente, che sappia ascoltare e raccogliere l’emozione di chi avrò in studio con me”.

Un programma di Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Matteo Bracaloni, Annarita Sasso. Scenografia di Luca Arcuri. Andrea Giusti, direttore della fotografia. Regia di Piergiorgio Camilli.