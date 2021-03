I vizi e le virtù secondo Papa Francesco in tre speciali tv

Roma (askanews) – E’ un viaggio tra le luci e le ombre dell’esistenza umana, con un interlocutore d’eccezione, il Papa, quello che andrà in onda in tre serate in prima tv sul canale Nove il 20 e 27 marzo e il 4 aprile. “Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco” è un programma in cui Bergoglio dialoga con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova.

I tre speciali sono divisi in sette episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova.

È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi e le 7 virtù il motivo conduttore dell’intimo dialogo tra Papa Bergoglio e don Pozza. Oltre al percorso di riflessione in ogni puntata ci saranno le storie vere di persone che hanno vissuto la propria esistenza in bilico.

Nella narrazione si inseriscono anche le testimonianze di Carlo Verdone, Mara Venier, J-Ax, Sinisa Mihajlovic, Silvia Avallone, Elisa Di Francisca, che sveleranno lati ed episodi inediti della loro vita.