Usa, ex presidenti per il vaccino: parlano Clinton, Bush e Obama

Roma, 11 mar. (askanews) – Uniti per il vaccino anti Covid. Il democratico Bill Clinton, il repubblicano George W. Bush e il democratico Barack Obama – in ordine di mandato – sono stati al governo degli Stati Uniti dal 1992 al 2016. Insieme hanno partecipato a un video realizzato dall’associazione noprofit Ad Council (che lavora anche per il Governo degli Stati uniti) per la campagna per invitare gli americani a vaccinarsi, unico mezzo per bloccare la pandemia.

In piedi, vestiti di scuro con rassicurante cravatta azzurra, i tre parlando fra le colonne di un monumento neoclassico di Washington DC.

“Concittadini americani, adesso i vaccini contro il Covid 19 sono disponibili per milioni di americani

E presto saranno disponibili per tutti. La scienza è chiara: questi vaccini proteggeranno voi e i vostri cari da questa malattia pericolosa e letale. Potrebbero salvarvi la vita. Per questo vi invitiamo a vaccinarvi non appena la dose sarà disponibile per voi.

E’ il primo passo per bloccare la pandemia e riavviare il paese. Dipende da voi!” dicono i tre presidenti.

Oltre a questo video, Ad Council ne ha pubblicato un altro in cui ai tre si aggiunge Jimmy Carter; l’ex presidente 96enne compare mentre viene vaccinato, non lo si vede parlare ma è sua la voce che pronuncia lo slogan della campagna, “it’s up to you”, dipende da voi. “Voglio tornare al lavoro”, dice Clinton. “Voglio tornare allo stadio dei Texas Ranger in mezzo alla gente” dice Bush. “Voglio festeggiare il compleanno di mia suocera, la mamma di Michelle”, dice Obama.