“Ti raggiungerò”, il nuovo singolo di Fred De Palma

Milano, 16 mar. (askanews) – “Ti raggiungerò”, è il nuovo singolo e video di Fred De Palma, assaggio del nuovo album.

Il nuovo album di Fred De Palma, che segue “Uebe”, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite.

Il rapper è reduce dal successo di “Una volta ancora”, che ha raggiunto la certificazione 6 volte Platino in Italia, mentre in Spagna “Se iluminaba” lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di Quinto disco di Platino con un singolo in terra latina, oltre che a raggiungere i vertici della classifica annuale di Spotify Spagna.

A questo si aggiunge anche la hit della scorsa estate “Paloma” con Anitta in Italia che ha raggiunto il Doppio Platino.